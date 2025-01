Guardiola critica demissões no futebol brasileiro: ‘O problema é quem escolheu’

Comandante espanhol se impressiona com o número de treinadores demitidos no Brasil e culpa dirigentes pela falta de planejamento nas escolhas / Crédito: Jogada 10

Antes do confronto decisivo do Manchester City com o Club Brugge pela Champions League, o técnico Pep Guardiola comentou sobre o número de demissões de treinadores no futebol brasileiro. Para ele, a culpa é dos dirigentes que contratam e precisam urgentemente rever seus devidos planejamentos. “Não sei a razão pela qual isso acontece (demissões de treinadores no Brasil), mas os clubes também precisam pensar que, quando vivem uma temporada com três ou quatro treinadores diferentes. O problema é quem escolheu esses treinadores. Então deveriam demitir os dirigentes que escolheram esses treinadores”, disse o treinador em entrevista à TNT Sports.

"Quando se escolhe um treinador, deve-se saber que pode ganhar ou perder, mas joga por uma razão, porque vê que, com esse técnico e com as ideias que ele tem, coincide com a sua forma de gestão, com os jogadores que tem nesse momento, que a ideia pode funcionar. Se depois você vê que ele não trabalha, que é preguiçoso, o problema é seu por ter contratado ele. É preciso saber a razão da contratação", acrescentou.