Al-Nassr x Damac: como assistir ao vivo - online e grátis

A partida do Campeonato Saudita entre Al-Nassr e Damac é nesta sexta, 29, e terá transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário

Al-Nassr e Damac se enfrentam hoje, sexta-feira, 29 de novembro (29/11). Confronto é válido pela 12ª rodada do Campeonato Saudita. A partida será disputada no Al Awal Park, Riade, Arábia Saudita, às 11h40min (horário de Brasília).

A transmissão de Al-Nassr x Damac será apenas via internet. A partida será transmitida ao vivo e de forma gratuita pelo canal Goat no YouTube. Outra opção de transmissão será por streaming, através do Dazn.