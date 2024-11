Neymar sai lesionado em vitória do Al-Hilal na Liga dos Campeões da Ásia

O camisa 10 do Al-Hilal entrou em campo aos 13 minutos do segundo tempo e foi substituído aos 43 minutos após sofrer entrada dura

Nesta segunda-feira, o Al-Hilal venceu o Esteghlal, do Irã, por 3 a 0, na Kingdom Arena, em Riade, na Arábia Saudita, pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões Asiática. O brasileiro Neymar entrou em campo novamente e realizou seu segundo jogo após retornar de grave lesão no joelho. Porém, ele sentiu dores e teve que ser substituído por lesão na coxa.

O camisa 10 do Al-Hilal entrou em campo aos 13 minutos do segundo tempo, participando de um pouco menos de meia hora de jogo, com dribles e leves confusões com os adversários, até sua saída de campo aos 43 minutos após sofrer entrada dura. Outro destaque da partida foi a atuação do centroavante sérvio Aleksandar Mitrovic que marcou três gols.

Com o resultado, o time saudita se manteve na primeira posição do Grupo B da competição, com 12 pontos. Já o Esteghlal ocupa a sétima colocação, com três pontos. O Al-Hilal volta a campo nesta sexta-feira, às 11h45 (de Brasília), diante o Al-Ettifaq, em casa, pelo Campeonato Saudita.