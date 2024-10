Presidente e ídolo do Boca Juniors, Riquelme tenta controlar briga no meio da torcida

A cena aconteceu na noite desta quarta-feira, 23, no intervalo do jogo válido pelas quartas de final da Copa da Argentina

Após uma confusão ser iniciada nas arquibancadas do estádio do Newell's Old Boys, em Rosário, pela torcida do Boca Juniors, na noite desta quarta-feira, 23, em jogo válido pelas quartas de final da Copa da Argentina, o presidente do clube e ídolo argentino, Juan Roman Riquelme desceu da tribuna e entrou no conflito para controlar os ânimos.

Conforme veiculado pela imprensa local, torcedores do Boca derrubaram a grade da arquibancada para enfrentar a torcida do Gimnasia La Plata. A polícia foi acionada para evitar a briga e acabou entrando em confronto com torcedores do Boca.