Paquetá critica "informações falsas" sobre investigação por suposta manipulação na Inglaterra

Meio-campista da seleção brasileira, que atua no West Ham, manifestou-se por meio das redes sociais acerca do caso em jogos da Premier League

"O vazamento e a publicação de informações imprecisas na imprensa agora estão colocando em risco minha chance de receber uma audiência justa. Portanto, instruí meus advogados a escrever para a FA para solicitar que conduzam uma investigação completa sobre como as informações sobre o caso, mesmo que imprecisas, estão chegando ao domínio público. Continuo negando as acusações contra mim e estou ansioso para demonstrar minha inocência", complementou.

Lucas Paquetá: relembre o caso

O atleta foi denunciado pela FA (The Football Association) por suspeita de envolvimento com apostas esportivas em jogos da Premier League entre novembro de 2022 e agosto de 2023.

A entidade, que gere o futebol na Inglaterra, acusou formalmente Paquetá de receber propositalmente cartões amarelos em quatro partidas do Campeonato Inglês, com o intuito de beneficiar apostadores que teriam ganhos financeiros com as ações do mesmo.