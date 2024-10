Espanha vence Dinamarca por 1 a 0 e pula para a liderança na Liga das Nações

A Espanha venceu a Dinamarca por 1 a 0 na tarde deste sábado, 12, no estádio Nueva Condomina, em jogo válido pela 3ª rodada da Liga das Nações. Com o resultado, a seleção que venceu a última Eurocopa se isolou na liderança do grupo A4 do torneio.

O gol espanhol saiu aos 34 minutos do segundo tempo, com o volante Martin Zubimendi. O atleta da Real Sociedad aproveitou o rebote em jogada de cruzamento e finalizou de fora da área, vencendo o goleiro Kasper Schmeichel.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Espanha do técnico Luis De La Fuente chegou aos sete pontos e no topo da chave com um a mais do que os dinamarqueses, que estão na segunda posição. No outro jogo do grupo, ontem, a Sérvia superou a Suíça por 2 a 0 e alcançou quatro pontos na tabela de classificação. Os suíços estão na lanterna e ainda não venceram após três partidas na competição.