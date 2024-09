Juventus estreia com vitória tranquila sobre o PSV com golaço de jovem estrela turca

Com gols de Kenan Yildiz, McKennie e Nicolás González, o time italiano controlou o jogo do início ao fim, enquanto os holandeses só conseguiram marcar nos acréscimos, com Ismael Saibari

A Juventus começou sua caminhada na nova edição da Champions League com uma vitória sólida por 3 a 1 sobre o PSV, nesta terça-feira, 17, no Juventus Stadium, em Turim, pela primeira rodada da fase de grupos. Com gols de Kenan Yildiz, McKennie e Nicolás González, o time italiano controlou o jogo do início ao fim, enquanto os holandeses só conseguiram marcar nos acréscimos, com Ismael Saibari.

O jogo começou com grande intensidade por parte da equipe comandada por Thiago Motta, que abriu o placar aos 21 minutos da primeira etapa com a jovem promessa turca Kenan Yildiz. O meia, de apenas 19 anos, mostrou frieza e qualidade técnica ao finalizar com precisão, colocando a Juventus à frente no placar com um golaço.

Não demorou muito para os donos da casa ampliarem a vantagem. Aos 27 minutos, o norte-americano Weston McKennie fez o segundo gol, deixando o PSV em situação complicada.