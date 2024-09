Inglaterra vence Irlanda por 2 a 0 na Liga das Nações com gols de "irlandeses"

Declan Rice e Jack Grealish, ambos com raízes irlandesas, marcaram os gols da vitória inglesa em Dublin, em jogo com vaias e estreias

Irlanda e Inglaterra se enfrentaram neste sábado, 7 de setembro, no Aviva Stadium, em Dublin, pela primeira rodada do Grupo 2 da Liga B da Liga das Nações. Os protagonistas da vitória inglesa por 2 a 0 foram Declan Rice e Jack Grealish, netos de irlandeses que já defenderam a seleção da Irlanda antes de optarem pela Inglaterra. As vaias dos torcedores locais não impediram os dois jogadores de decidirem a partida, que marcou a estreia do técnico interino Lee Carsley no comando inglês.

A Inglaterra saiu na frente aos 11 minutos do primeiro tempo, com Rice aproveitando um rebote dentro da área para abrir o placar. O meio-campista, que não comemorou o gol em respeito à sua antiga seleção, foi fundamental para o domínio inglês no início do jogo. A pressão inglesa continuou e, aos 25 minutos, Rice cruzou para Grealish ampliar o placar. Diferente de Rice, o atacante do Manchester City celebrou o gol, encerrando um jejum de quase dois anos sem balançar as redes pela seleção.

O jogo perdeu intensidade após o segundo gol, e, no segundo tempo, a Irlanda chegou a pressionar, mas esbarrou na falta de eficiência no ataque. A Inglaterra controlou a partida com 76% de posse de bola e 13 finalizações, garantindo os três pontos e a liderança provisória do grupo.