Na estreia na Premier League, City vence clássico contra o Chelsea

O Manchester City iniciou a temporada 2024/25 da Premier League com uma vitória sólida por 2 a 0 contra o Chelsea em Londres. Após conquistar o tetracampeonato na temporada anterior, o time de Pep Guardiola mostrou sua força ao dominar o jogo, com gols de Haaland e Kovacic.

O Chelsea começou pressionando e criou oportunidades, mas o City logo assumiu o controle. Aos 18 minutos do primeiro tempo, Haaland abriu o placar após receber na área e finalizar com precisão. O time de Manchester seguiu perigoso, mas o goleiro Sánchez evitou um placar maior antes do intervalo.

No segundo tempo, o Chelsea buscou o empate, mas encontrou dificuldades para superar a defesa do City. Kovacic, ex-jogador do Chelsea, ampliou para o City aos 40 minutos, após aproveitar um erro defensivo do adversário e finalizar com precisão. O City garantiu os três pontos e começou a campanha com o pé direito.