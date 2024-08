Mbappé marca em estreia, e Real Madrid vence Atalanta na Supercopa da Uefa

Mbappé marcou gol em sua estreia pelo Real Madrid Crédito: Wojtek Radwanski/AFP

O Real Madrid venceu a Atalanta por 2 a 0 nesta quarta-feira, no estádio Nacional de Varsóvia, na Polônia, e se consagrou campeão da Supercopa da Uefa pela sexta vez na história. Valverde abriu o placar do jogo, e o estreante da noite, Kylian Mbappé, ampliou o marcador, marcando seu primeiro gol pelo clube espanhol. Agora, o Real Madrid se tornou o maior campeão isolado da competição. A equipe estava empatada com o rival Barcelona, com cinco títulos. Atual campeã da Liga Europa, a Atalanta participou pela primeira vez do torneio. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Real Madrid volta a campo neste domingo, contra o Mallorca, pela primeira rodada do Campeonato Espanhol. A Atalanta estreia no Campeonato Italiano na segunda-feira, contra o Lecce.

O primeiro tempo contou com poucas chances de gol para ambos os lados. Mbappé teve sua primeira tentativa aos 14 minutos, quando recebeu passe de Valverde e carimbou a marcação da Atalanta. O Real Madrid voltou a chegar dois minutos depois, em cruzamento de Carvajal que passou por toda a extensão da área. Vinicius Júnior esticou o pé, mas não alcançou a bola. A melhor oportunidade da Atalanta surgiu aos 24 minutos. De Roon tentou cruzamento, a bola desviou na cabeça de Miltião e tocou no travessão de Courtois. O Real Madrid deu o troco aos 45 minutos. Em ligação brasileira, Vini rolou para Rodrygo, que bateu de pé esquerdo no travessão da equipe italiana. A Atalanta começou melhor na segunda etapa. Logo no primeiro minuto, Pasalic aproveitou cruzamento, subiu mais alto que a defesa do Real Madrid e cabeceou para o gol. Courtois se esticou e fez grande defesa para salvar os espanhóis. No rebote do escanteio seguinte ao lance, Ruggeri finalizou forte de fora da área, mas a bola se perdeu pela linha de fundo.