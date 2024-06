Itália arranca empate da Croácia no último lance e vai às oitavas da Eurocopa

A Itália garantiu a classificação às oitavas de final da Eurocopa nesta segunda-feira. Com gol no último lance da partida disputada na Red Bull Arena, a equipe comandada por Luciano Spalletti arrancou o empate por 1 a 1 da Croácia. Modric abriu o placar e virou o jogador mais velho a anotar no torneio (38 anos e 289 dias), mas Zaccagni descontou.

Com quatro pontos, cinco a menos que a Espanha, a Itália garante a classificação à próxima fase como segundo colocada do Grupo B. Já a Croácia, com dois pontos, fica no terceiro lugar e com remotas chances de ir às oitavas de final do torneio.

O próximo jogo da Itália será contra a Suíça, pelas oitavas de final, no sábado, às 13h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Berlim. A Croácia , por sua vez, precisa esperar pelo fim da primeira fase para tentar avançar como um dos quatro melhores terceiros.