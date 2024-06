Classificada, Espanha vence Albânia e confirma 100% de aproveitamento na Eurocopa

Já classificada como primeira colocada da chave antes do duelo, a Espanha confirmou seus 100% de aproveitamento. O revés eliminou a Albânia do técnico brasileiro Sylvinho da Eurocopa, com um ponto em três jogos.

Como foi o jogo

A Espanha teve a maioria das ações do primeiro tempo. Logo aos 12 minutos, Dani Olmo passou para Ferran Torres, que saiu na cara do gol e finalizou na saída do goleiro para abrir o placar. Em vantagem no marcador, os espanhóis administraram o duelo e não sofreram grandes sustos.

A seleção espanhola voltou a assustar na parte final da primeira etapa. Aos 40, depois de um cruzamento de Grimaldo, Ferran Torres cabeceou para fora. A bola passou rente à trave. Aos 43, em novo cruzamento de Grimaldo, Merino apareceu livre na área, mas chutou para fora.

A Espanha também não correu grandes riscos na segunda etapa da partida. Com um minuto, Joselu tentou uma bicicleta após um cruzamento de Grimaldo. Aos 18, na melhor chance da Albânia, a bola sobrou para Broja, que chutou forte após cobrança de falta e obrigou o goleiro Raya a fazer grande defesa.