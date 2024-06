Real Madrid x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo - Final Liga dos Campeões

O confronto terá transmissão ao vivo no streaming da MAX, no canal em TV aberta SBT e em TV fechada através da TNT. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

A final da Champions League de 2023/2024 trará dois clubes com místicas distintas, mas com a mesma intenção. Por ser o maior campeão, o Real Madrid busca aumentar sua consolidação como o "Maior Clube do Mundo", alcunha adotada por seus torcedores.

Por outro lado, o Borussia Dortmund, ou BVB, tem apenas uma única conquista da Champions League, ocorrida na temporada de 1996/1997, e busca presentear seu maior ídolo dos dias atuais, Marco Reus, com o maior título do continente.

No retrospecto entre as equipes, foram 14 jogos na Champions League, com o Real Madrid tendo uma vantagem de seis vitórias, enquanto a equipe alemã venceu três, e os outros quatro jogos terminaram em empate. As duas equipes se enfrentaram pela última vez durante a temporada 2017/2018.