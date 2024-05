Olympiacos x Fiorentina: onde assistir ao vivo - Final Conference League

O confronto terá transmissão ao vivo no streaming da STAR +, nos canais de TV aberta SBT e TV Cultura e em TV fechada através da ESPN. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

No campeonato continental mais 'popular' em disputa no continente europeu, a Conference League traz (em tese) equipes do terceiro patamar europeu. Na segunda edição do torneio, Olympiacos e Fiorentina vão se enfrentar com ganância de título.

Oriundo da Grécia, o Olympiacos é um dos maiores campeões de seu país, porém nunca ganhou um título continental. A decisão que vai acontecer nesta quarta-feira, 29, será a primeira oportunidade do clube em disputar uma final continental.

Em sua equipe, o maior destaque é o atacante Ayoub El Kaabi, que com 10 gols é o artilheiro da competição. Além do atacante marroquino, um grande conhecido do futebol brasileiro é o multicampeão Rodinei, que acumulou passagens por Corinthians e Flamengo.