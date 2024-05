Snus: o que é o produto que está viciando atletas da Premier League

Com venda ilegal na União Europeia, o produto tem sido consumido por atletas do Campeonato Inglês; entenda o que é o Snus

A Premier League tem enfrentado um problema de saúde pública relevante envolvendo seus atletas: a popularização do uso de snus, produto com nicotina, sem fumaça e feito de tabaco. Apesar dos malefícios para a saúde, jogadores foram vistos utilizando o item.

O atacante Jamie Vardy, do Leicester City, já foi fotografado com um pacote de snus na mão em 2016, quando estava com a Inglaterra na Eurocopa. Em sua autobiografia, ele afirmou que o produto é comum no futebol. Em 2018, pouco antes da Copa do Mundo, Vardy revelou que tinha deixado a prática.

Conforme publicação do Globo Esporte, um brasileiro que atua na Premier League disse ao veículo que o snus é muito usado em vestiários e no banco de reservas , tanto na Inglaterra quanto no resto da Europa.

Snus: popular em várias divisões inglesas

Uma reportagem do The Athletic, departamento de jornalismo esportivo do The New York Times, revelou que o snus tornou-se comum no cotidiano do futebol, passando pelos elencos de Manchester City e Manchester United e indo a níveis inferiores do futebol inglês.

A matéria destaca que jogadores da segunda divisão inglesa estavam vendendo snus para menores de idade das categorias de base. Em várias ocasiões, o uso começa por influência de atletas emprestados da primeira divisão.

Lee Johnson, treinador com experiência no futebol inglês, disse ao The Athletic que o snus tornou-se uma cultura e que os jogadores parecem não entender os malefícios a longo prazo.

“Não sei como lutar contra isso. Não está na lista de drogas banidas, então você não pode impedi-los de usar. Eles são crescidos e, no fim, você desiste. Mas realmente me incomoda, particularmente quando vejo jovens, dos 16 aos 21 anos, usando”, comentou ao veículo.

