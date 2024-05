Atalanta x Bayer Leverkusen: onde assistir ao vivo - Final Liga Europa

O confronto terá transmissão ao vivo no streaming da STAR +, nos canais de TV aberta SBT e TV Cultura e em TV fechada através da ESPN. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Em uma das finais mais aguardadas do continente europeu, Atalanta e Leverkusen se enfrentarão para decidir qual equipe levará o troféu da Liga Europa. Com 55 jogos invictos e atuais detentores do título do Campeonato Alemão, o grande favorito da partida é o Bayer Leverkusen, comandado pelo técnico Xabi Alonso.

Já a Atalanta ainda busca uma vaga na Champions League via Campeonato Italiano e recentemente disputou a final da Copa da Itália contra a Juventus, perdendo por 2 a 0. No retrospecto geral das equipes, elas se enfrentaram apenas duas vezes, com duas vitórias da equipe italiana, justamente na edição de 2022 da final que as antecede.

