Orlando City x Inter Miami: onde assistir ao vivo - MLS

Na liderança da Conferência Leste da MLS, o Inter Miami busca manter a boa fase e a sequência de cinco vitórias seguidas. A equipe de Messi e Suárez, na temporada anterior, não conseguiu uma classificação para os playoffs do campeonato, mas a chegada do atacante uruguaio trouxe uma nova dinâmica ao time.

Por outro lado, o Orlando City está longe de seguir o mesmo ritmo do seu rival. Os visitantes estão na 11ª posição, com 12 pontos, com apenas 3 vitórias em 11 jogos, e a 2 pontos de distância do Philadelphia Union, na 9ª posição, que assegura a última vaga de qualificação para os playoffs.

