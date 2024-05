Real Madrid bate o Cádiz, conta com derrota do Barça e conquista 36º título espanhol O revés do Barça diante do vizinho catalão deu o título aos 'merengues', que lideram com 87 pontos (13 pontos a mais que o Girona e 14 de vantagem sobre o Barcelona, que caiu para terceiro) 19:14 | 04/05/2024 Autor AFP AFP Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia

Bellingham marcou ontem e é o artilheiro do Real Madrid Crédito: OSCAR DEL POZO / AFP

O Real Madrid conquistou matematicamente o seu 36º título da Liga espanhola, neste sábado, 4, ao vencer o Cádiz por 3 a 0 pela 34ª rodada, e com a derrota horas depois do atual campeão, o Barcelona para o Girona fora de casa (4-2). O revés do Barça diante do vizinho catalão deu o título aos 'merengues', que lideram com 87 pontos (13 pontos a mais que o Girona e 14 de vantagem sobre o Barcelona, que caiu para terceiro). A equipe merengue fez a sua parte ao vencer o Cádiz num jogo em que acelerou no segundo tempo, depois de não ter conseguido superar a firme defesa andaluza na primeira etapa.

A vitória do Real Madrid cumpriu o primeiro requisito para o título, mas faltava o segundo, que aconteceu com a derrota do Barça. Girona se garante na Champions O Barcelona saiu na frente com um chute cruzado do dinamarquês Andreas Christensen (3'), mas no minuto seguinte o ucraniano Artem Dovbyk empatou de cabeça para o Girona (4'), se firmando no topo da artilharia com 20 gols. O Barça voltou a ficar na frente no fim da primeira etapa com um pênalti convertido pelo polonês Robert Lewandowski (45'+1). Após o intervalo, o Girona avançou suas linhas com as entradas de Cristian Portugués e Yan Couto (64'). 'Portu' precisou de apenas um minuto para empatar ao finalizar um passe de Dovbyk (65') e dois minutos depois, Miguel Gutiérrez, revelado no Real Madrid, colocou o Girona na frente (67'). Os gols foram um duro golpe para o Barça que desabou e ainda viu Portu marcar o quarto com um chute de primeira (74') para fechar a vitória dos anfitriões.

Com esse triunfo, o Girona garantiu sua presença na próxima edição da Liga dos Campeões pela primeira vez na sua história e deu o título ao Real Madrid. "Merecemos vencer" “Merecemos vencer e temos que vencer seja quando for", disse o técnico 'merengue', Carlo Ancelotti, neste sábado, antes de saber o resultado do jogo em Girona. Os 'merengues' juntam este título ao da Supercopa da Espanha, que já conquistaram em janeiro, na Arábia Saudita, contra o Barcelona, mas a sua 'colheita' nesta temporada ainda pode aumentar nos próximos dias se terminarem com sucesso a trajetória na Liga dos Campeões.