Al-Khaleej x Al-Hilal: onde assistir ao vivo - Campeonato Saudita

Jogo do Campeonato Saudita entre Al-Khaleej e Al-Hilal será disputado hoje, 5, e terá transmissão ao vivo; confira onde assistir e horário

O confronto terá transmissão ao vivo exclusivo no Bandsports (TV fechada). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Al-Khaleej e Al-Hilal se enfrentam hoje, sexta-feira, 5 de abril (05/04), em jogo da 27ª rodada do Campeonato Saudita. A partida será disputada no Prince Mohamed bin Fahd Stadium, em Dammam, na Arábia Saudita, às 16h (horário de Brasília).

Na liderança isolada do Campeonato Saudita, o Al-Hilal recentemente bateu o recorde de vitórias consecutivas e abriu larga vantagem com 31; o antigo recorde era de 28 vitórias seguidas. A equipe é comandada pelo centroavante Mitovic, que já marcou 22 gols apenas no 'Sauditão'.

Distante tanto das primeiras colocações como da zona de rebaixamento, o Al-Khaleej não tem muitas pretensões para a sequência do Campeonato Nacional.

