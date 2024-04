Manchester City x Newcastle: onde assistir ao vivo - Copa da Inglaterra

O confronto terá transmissão ao vivo exclusiva no streaming da STAR +. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Após garantir sua classificação e conhecer seu próximo adversário na Champions League, o Real Madrid, o Manchester City volta suas atenções para a Inglaterra e enfrentará o Newcastle na Copa da Inglaterra.

No último jogo entre as equipes, o Manchester City venceu por 3x2 pela Premier League. No retrospecto geral, foram disputados 191 jogos, com 77 vitórias para o time de Haaland e Guardiola, 41 empates e 73 vitórias para o Newcastle.

Quartas de final da Champions League terá duelo entre Real Madrid e Manchester City; VEJA