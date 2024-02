Vini Júnior brilha, Real Madrid goleia Girona e abre vantagem no topo do Espanhol

Com o triunfo, o Real Madrid segue no topo da liderança do Espanhol e abre cinco pontos de vantagem sobre o Girona. O time da capital espanhola chegou aos 61, enquanto a equipe catalã estacionou nos 56 e foi para seu segundo jogo consecutivo sem vitória.

Já o Girona não está na disputa de nenhuma competição europeia e retorna aos gramados apenas na próxima semana. O clube catalão terá pela frente o Athletic Bilbao, pela 25ª rodada do Espanhol, no próximo dia 19, a partir das 17 horas.

Real Madrid x Girona: o jogo

O placar foi inaugurado aos 5 minutos de partida com um golaço. Caindo pela esquerda, Vinicius Júnior recebeu de Valverde na entrada da área, cortou para o meio e finalizou colocado. A bola ainda triscou na trave antes de acabar no fundo das redes: 1 a 0 para o Real.

E foi aos 35 minutos que o Real Madrid ampliou a vantagem. Vini Jr. deu lindo passe de três dedos para Bellingham, que se adiantou à zaga do Girona. O inglês invadiu a grande área, driblou o goleiro Gazzaniga e completou para o gol para fazer 2 a 0.

Com seis minutos da segunda etapa, o Real Madrid foi surpreendido com uma péssima notícia. Bellingham torceu o tornozelo e se tornou uma preocupação para o técnico Ancelotti. O meia, porém, voltou para campo e provou o porquê de ter sido mantido no jogo pelo treinador.

O inglês marcou o terceiro do Real Madrid aos nove minutos. Vini Jr. fez grande jogada pelo lado esquerdo e passou por Yan Couto com facilidade. O brasileiro invadiu a grande área e chutou. No rebote do goleiro Gazzaniga, Bellingham só precisou empurrar para o gol. Após o gol, o meia-atacante foi substituído.

E foi aos 15 que os merengues iniciaram a goleada. Vini Jr roubou bola de Yan Couto e tocou para Rodrygo. O camisa 11 avançou em velocidade e adentrou a grande área, finalizando colocado no canto direito para marcar o quarto do Real.