Catar bate Jordânia por 3 a 1 e se torna bicampeão da Copa da Ásia

Com três gols de Afif, seleção catari ganha no Lusail Stadium e conquista título continental, tornando-se o quarto país a ser campeão duas vezes seguidas

Na tarde deste sábado, 10, o Catar venceu a Jordânia na final da Copa da Ásia e se tornou bicampeão consecutivo do torneio. A partida foi realizada no Lusail Stadium, palco da final da Copa do Mundo de 2022 entre Argentina e França, e terminou 3 a 1 para os cataris.

Com esse título, o Catar empata em taças com a Coreia do Sul (duas) e se torna apenas o quarto país a se campeão duas seguidas junto com Irã (ganhou três seguidas), Japão e Arábia Saudita. Em duas finais que chegou, foi campeão em ambas.

Catar x Jordânia: o jogo

Aos 21 minutos, Afif invadiu a área com muita velocidade e sofreu pênalti. O próprio camisa 11 foi para a cobrança e abriu o placar para o Catar com uma pancada cruzada.