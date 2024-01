Real Madrid anuncia a renovação com zagueiro Éder Militão até 2028

O Real Madrid anunciou, nesta terça-feira, 23, a renovação de contrato do zagueiro brasileiro Éder Militão até 30 de junho de 2028. O acordo anterior era válido até 2025.

O defensor de 26 anos se recupera de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, que ocorreu contra o Athletic Bilbao, na primeira rodada do Campeonato Espanhol, em agosto do ano passado. A lesão já está na fase final de tratamento e é esperado que ele volte a atuar nos próximos meses.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Militão chegou ao Real Madrid em 2019, com apenas 21 anos, após se transferir do Porto. De lá pra cá, já realizou mais de 140 partidas, sendo um dos principais jogadores do elenco campeão da Champions League em 2022.