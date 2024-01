Em vídeo publicado pelo Barcelona, Vitor Roque veste a camisa e beija símbolo do clube

Nesta segunda-feira, o atacante Vitor Roque apareceu pela primeira vez com a camisa do Barcelona. O clube compartilhou um vídeo do jogador de 18 anos, ex-Athletico-PR, como presente de Natal para os torcedores.

A venda de Vitor Roque ao Barça já estava selada desde julho. Os espanhóis, dependendo do cumprimento de metas, podem desembolsar até 74 milhões de euros, aproximadamente R$ 400 milhões na cotação atual, pelo jovem. O Barcelona apresentou o atacante brasileiro, que apareceu trajado com a camisa do clube, com a mensagem "tudo que quero de Natal é você".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vitor Roque deve ser apresentado oficialmente no Barcelona no dia 3 de janeiro. O atacante chegará no meio da temporada europeia, que acontece de agosto a maio. O Barça entrará em campo um dia depois de sua apresentação, contra o Las Palmas, pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol.