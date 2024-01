Presidente de clube turco que agrediu árbitro é preso; dois suspeitos foram detidos

O presidente do Ankaragücü, Faruk Koca, foi preso nesta terça-feira após agredir o árbitro Halil Umut Meler em jogo do Campeonato Turco. O episódio aconteceu depois do empate em 1 a 1 contra o Rizespor, pela 11ª rodada do torneio nacional. Irritado com o empate sofrido no final, o dirigente invadiu o campo e deu um soco no juiz. Além do presidente, dois suspeitos foram detidos.

Halil Umut está internado em um hospital na Turquia e recebeu a visita de Ali Yerlikaya, ministro do Interior. Ele também falou com o presidente do país, Tayyip Erdogan, por telefone. O árbitro relatou que foi chutado diversas vezes ao cair no chão e que ele e seus colegas foram ameaçados por Koca. As informações são da agência de notícias estatal Anadolu.