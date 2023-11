Real Madrid anuncia renovação de contrato de Vinícius Júnior até 2027

A parceria entre Vinicius Junior e Real Madrid continuará rendendo frutos por mais tempo. Nesta terça-feira, 31, o clube anunciou que chegou um acordo com o jogador para a renovação do seu contrato até junho de 2027.

O atleta de 23 anos esteve na sede do Real junto do presidente Florentino Pérez para oficializar o acordo e assinar o novo vínculo. O contrato anterior do brasileiro ia até o meio de 2025.

Revelado pelo Flamengo, Vinicius Junior chegou ao Real Madrid em 2018, depois de ser comprado por 45 milhões de euros. Depois de desembarcar na Espanha com 18 anos recém-completados, o ponta esquerda jogou pelo time B dos Merengues antes de se firmar na equipe principal.