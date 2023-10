Jogo entre Bélgica e Suécia é suspenso após atentado terrorista em Bruxelas

Duas pessoas foram mortas no atentado, que ocorreu a 6 km do estádio em que a partida acontecia

O jogo entre Bélgica e Suécia, pelas Eliminatórias da Euro, foi suspenso durante o intervalo após um atentado terrorista acontecer próximo do estádio Rei Balduíno, em Bruxelas. Duas pessoas morreram atingidas por disparos de um atirador.

De acordo com a Reuters, as duas vítimas eram torcedores suecos. O caso aconteceu a cerca de 6 km do local da partida entre as seleções europeias, pouco antes do início confronto.

Por questões de segurança, as autoridades belgas pediram para que os torcedores permanecessem dentro do estádio. "Mantenham a calma e cuidem uns dos outros", escreveu a Federação Sueca pelas redes sociais.