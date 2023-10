Cristiano Ronaldo pode ser punido com 100 chibatadas no Irã por adultério; entenda

Estrela do futebol mundial, Cristiano Ronaldo foi acusado de adultério por ter abraçado a artista iraniana Fatemeh Hamami, que é solteira. No país, é proibido que homens comprometidos toquem em mulheres solteiras

Jogador de futebol mais bem pago do mundo, Cristiano Ronaldo foi denunciado por um grupo de legistas iranianos que pediram à Justiça do país a condenação da estrela do Al-Nassr sob a justificativa de adultério. De acordo com informações da imprensa local, o atacante pode receber uma pena de 100 chibatadas.

O caso está ligado ao fato de Cristiano Ronaldo ter abraçado Fatemeh Hamami, uma artista iraniana solteira que tem 85% do corpo paralisado. A ocasião ocorreu quando o jogador foi até o país disputar uma partida contra o Persépolis, pela Liga dos Campeões da Ásia.

Fatemeh Hamami presenteou o atacante com um quadro pintado com os pés e recebeu o gesto de agradecimento do atleta, situação que é considerada crime no país. O atacante, além do abraço, deu uma camisa do Al-Nassr autografada e tirou fotos com a artista.