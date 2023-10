Com gol de Vini Júnior, Real Madrid vira sobre o Napoli e lidera grupo na Champions

As duas equipes voltam a campo pela terceira rodada da Liga dos Campeões apenas no dia 24 de outubro (terça-feira), às 16 horas (de Brasília). O Napoli enfrenta o Union Berlin, no Estádio Olímpico, enquanto o Real Madrid encara o Braga, no Estádio Municipal de Braga.

Pelo outro jogo do grupo, o Braga venceu o Union Berlin por 3 a 2, de virada, fora de casa. Com os resultados, o Real lidera o grupo com seis pontos, seguido por Napoli e Braga, ambos com três. Union Berlim é último colocado, ainda sem pontuar.

Nesta terça-feira, 3, o Real Madrid venceu o Napoli por 3 a 2, no Estádio Diego Armando Maradona, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Os donos da casa saíram atrás, mas buscaram a virada ainda no primeiro tempo, com gol de Vinícius Júnior, e garantiram a vitória na segunda etapa para assegurar a liderança do Grupo C.

Napoli x Real Madrid: o jogo

A partida começou lá e cá, com as duas equipes criando ofensivamente e chegando na área adversária, mas foram os atuais campeões italianos que abriram o placar. Aos 18 minutos, o zagueiro brasileiro Natan cabeceou a bola no travessão e Ostigaard aproveitou o rebote para cabecear para o fundo da rede.

O Real Madrid não se abalou, pressionou a saída de bola do Napoli e aproveitou erro do time italiano para deixar tudo igual. Aos 26 minutos, Bellingham roubou a bola no campo de ataque e abriu para Vinícius Júnior pela esquerda. O brasileiro dominou e bateu cruzado, com muita tranquilidade, para tirar do goleiro.

Com o empate, os visitantes cresceram na partida e buscaram a virada aos 33, com golaço de Bellingham. O inglês disparou com a bola do meio-campo, entrou na área do Napoli, driblou o defensor adversário e chutou no canto direito para colocar o time espanhol na frente.

Na segunda etapa, os primeiros minutos foram todos do Napoli, que teve pênalti marcado a favor, com apenas cinco minutos. Na cobrança, Zielinski bateu do lado esquerdo para deixar tudo igual novamente.

Assim como foi no primeiro tempo, os donos da casa pressionaram, mas diminuíram o ritmo e viram os visitantes crescerem. Aos 32 minutos, Valverde aproveitou sobra na intermediária após cobrança de escanteio e chutou forte. A bola carimbou o travessão, bateu nas costas do goleiro Meret e entrou, para dar a vitória aos espanhóis.