"Sabia que ia acontecer", diz Cristiano Ronaldo sobre ida de craques para Arábia Saudita

Cristiano Ronaldo surpreendeu o mundo do futebol ao assinar com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, em janeiro deste ano após rescindir com o Manchester United. No entanto, meses depois, muitos craques, como Neymar, Benzema e Mané, também passaram pelo mesmo processo e agora estão no futebol saudita.

O astro português abordou o assunto em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 6, e disse que a migração de jogadores para o país já era esperado.

"Eu sabia que isso ia acontecer, falei há seis meses e todo mundo pensava que eu era o maluquinho. Mas, afinal, o maluquinho não é tão maluquinho assim e acaba sendo normal jogar na liga árabe. Para mim, foi um grande privilégio mudar a cultura de um país a nível futebolístico e ter grandes craques indo para a Arábia Saudita", afirmou.