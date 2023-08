Sorteio da Champions League coloca PSG no "grupo da morte"; veja chaves

Clubes francês fica na chave com Borussia Dortmund, Milan e Newcastle. Primeira rodada da fase de grupos do torneio europeu será nos dias 19 e 20 de setembro

Nesta quinta-feira, 31, em Mônaco, a Uefa sorteou os grupos da primeira fase da Champions League de 2023-24. Após o encerramento das fases pré-eliminatórias na última quarta, 30, já conhecemos todos os clube que participarão do principal torneio europeu nesta temporada.

Um dos grandes destaques do sorteio foi o Grupo F, que acabou composto por quatro fortes times: Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan e Newcastle. No Grupo A, outros dois gigantes — Bayern de Munique e Arsenal — se cruzam. O Manchester City caiu no Grupo G, com RB Leipzig, Estrela Vermelha e Young Boys.

Para o sorteio, as equipes foram divididas em quatro potes, com o primeiro contendo o atual campeão da Champions League, o Manchester City, o vencedor da Europa League, o Sevilla, e seis campeões nacionais (Barcelona, Napoli, Bayern de Munique, PSG, Benfica e Feyenoord). Estas oito equipes são as cabeças de chave.