Neymar se despede de companheiros e comissão no CT do PSG antes de se apresentar no Al-Hilal

Nos últimos momentos nas instalações do clube parisiense, o astro brasileiro de 31 anos falou com todos os jogadores e ainda passou por um corredor polonês como ritual de despedida. No final, todos se reuniram para tirar uma última foto. Confira como foi:

O atacante Neymar esteve no CT do Paris Saint-Germain na manhã desta quinta-feira para se despedir de companheiros e da comissão técnica. Já anunciado pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, o atleta se apresentará nos próximos dias para começar os trabalhos com a equipe saudita.

A previsão era que Neymar se apresentasse no Al-Hilal no começo da semana, mas imprevistos fizeram a chegada do novo reforço à Arábia Saudita ser adiada para o final desta semana. Com isso, o atleta começará os treinamentos em breve para fazer sua estreia.

O PSG deverá receber cerca de 90 milhões de euros (R$ 490 milhões) para liberar seu camisa 10 em definitivo. Com isso, o craque ganhará o posto de contratação mais cara da história do futebol saudita, desbancando o a atacante Malcom, ex-Zenit e Corinthians, também trazido pelo Al-Hilal, que custou 60 milhões de euros (R$ 326 milhões). O Santos tem direito a 4% do valor total da negociação por ser clube formador de Neymar.

No novo clube, Neymar terá um salário de 160 milhões de euros (cerca de R$ 860 mi), dividido em dois anos de contrato. Portanto, o jogador receberá aproximadamente R$ 36 milhões por mês.