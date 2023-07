Bayern de Munique vence amistoso por 27 a 0 em pré-temporada

Destaques da atividade na cidade de Tegernsee foram Mathys Tel, Jamal Musiala e Marcel Sabitzer, com cinco gols cada

O Bayern de Munique deu o pontapé inicial dos amistosos da pré-temporada 2023/24. Nesta terça-feira, 18, o time alemão massacrou o FC Rottach-Egern, uma equipe amadora, marcando 27 a 0.

Os destaques da atividade na cidade de Tegernsee foram Mathys Tel, Jamal Musiala e Marcel Sabitzer. Cada um deles balançou as redes adversárias cinco vezes.

O Bayern de Munique permanecerá em Tegernsee até a próxima quinta-feira, 19, No domingo, está prevista a apresentação oficial do elenco na Allianz Arena. Na segunda da semana que vem, a delegação vai partir a para um tour no continente asiático.

A formação utilizada no amistoso pelo Bayern foi a seguinte: Ulreich (Schenk); Upamecano (Stanišić), Pavard (Sarr), Kimmich (Goretzka), Gnabry (Coman), Sané (Mané), Davies (Guerreiro), Laimer (Gravenberch), Tel (Choupo-Moting), Mazraoui (Kabadayi depois Wanner) e Musiala (Sabitzer).