Mano Menezes deixa o comando do Internacional

O experiente Mano Menezes não é mais técnico do Internacional. A saída do ex-treinador da seleção brasileira foi confirmada pelo próprio clube gaúcho na noite desta segunda-feira, 17, em comunicado oficial.

A decisão veio depois do empate do Internacional com o Palmeiras, neste domingo, 16, no Beira-Rio, em um jogo sem grandes emoções para os dois lados. O time gaúcho amarga uma série de 3 jogos sem vitória e ocupa a modesta 11ª colocação no Brasileirão.

Em contrapartida, a campanha na Libertadores da América vinha com um saldo positivo. Sem grandes sustos, o time avançou com Mano Menezes em primeiro no seu grupo e irá enfrentar o River Plate, da Argentina, nas oitavas de final.

Confira o comunicado:

O Sport Club Internacional comunica a saída do técnico Mano Menezes. O auxiliar Sidnei Lobo também deixa o cargo.

Anunciado em abril do ano passado, Mano esteve no cargo por mais de um ano. Na temporada 2022, comandou o time em uma campanha sólida dentro do Campeonato Brasileiro, disputando o título da competição e terminando com a melhor campanha do Inter nos pontos corridos, com 73 pontos. Também com Mano, o Colorado passou 325 dias sem derrota no Beira-Rio, com 27 partidas e 20 vitórias. Série interrompida no mês de maio.

O clube agradece aos profissionais pela dedicação, empenho e trabalho realizado durante o período, desejando sorte e sucesso na sequência de suas carreiras.