Lionel Messi é anunciado oficialmente pelo Inter Miami até 2025

O astro argentino Lionel Messi assinou contrato com o Inter Miami até o final da temporada 2025, anunciou a franquia da Major League Soccer (MLS) neste sábado.

O jogador de 36 anos irá se integrar à equipe "nos próximos dias", informou o clube, cujo um dos proprietários é o ex-meia inglês David Beckham.

"Estou muito emocionado em começar este próximo passo na minha carreira com o Inter Miami e nos Estados Unidos", disse Messi, que vai usar a camisa 10 do time e será apresentado aos torcedores no domingo.