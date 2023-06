Sadio Mané admite soco em companheiro do Bayern de Munique, Leroy Sané: "É bom resolver problemas"

O atacante Sadio Mané foi protagonista de uma das grandes polêmicas do futebol alemão nesta temporada. Após uma derrota do Bayern de Munique na Liga dos Campeões, o senegalês teve uma discussão no vestiário e socou o companheiro Leroy Sané.

"Algo assim pode acontecer. Ocorreu. Conseguimos resolver este pequeno problema. Às vezes é bom resolver problemas, mas talvez não dessa forma. Já passou. Vamos tentar lutar juntos para que o clube consiga atingir os seus objetivos na próxima temporada", admitiu Mané nesta quarta-feira, em entrevista à rádio 2sTV, de Senegal.

A agressão ocorreu em abril, quando o Bayern enfrentou o Manchester City, pelas quartas de final da Champions League. A equipe bávara acabou perdendo por 3 a 0 e comprometeu suas chances de classificação à próxima fase. Depois da repercussão do caso, Mané foi punido pelo clube alemão com um jogo de suspensão e multa.

"Foi uma temporada muito difícil, isso acontece. Não foi uma surpresa, eu esperava que as coisas fossem um pouco complicadas. Isso é completamente normal", declarou o senegalês.

Mané chegou ao Bayern de Munique nesta temporada para repor a saída do atacante Robert Lewandowski. Apesar das altas expectativas, o ex-jogador do Liverpool não se firmou como titular absoluto, marcou 12 gols e deu seis assistências em 38 jogos.

O nome do atacante de 31 anos foi especulado em outras equipes da Europa, como o Real Madrid, mas Mané confirmou que seguirá vestindo as cores do clube bávaro.

"Sim, se Deus quiser. Se tudo correr bem, continuarei. Adoro desafios e o Bayern é um grande desafio. Cabe a mim fazer o que for preciso para enfrentá-lo", completou.