Haaland marca, mas Noruega toma virada da Escócia pelas Eliminatórias da Eurocopa

Neste sábado, a Escócia venceu a Noruega por 2 a 1, de virada, em Oslo, pela terceira rodada das Eliminatórias da Eurocopa. Os donos da casa venciam até os 42 minutos do segundo tempo, com gol de Haaland, mas os visitantes buscaram a virada em dois minutos.

Com o resultado, a Escócia se isola na liderança do Grupo A, com nove pontos e segue invicta na competição. A Noruega é a quarta colocada, com apenas um ponto, e ainda não sabe o que é vencer nas Eliminatórias. No mesmo grupo, a Espanha é a segunda colocada, com três pontos, Geórgia vem em seguida, com um ponto, e o Chipre é o último colocado, sem pontuação.

As duas seleções voltam a campo nesta terça-feira, às 15h45 (de Brasília), pela quarta rodada das Eliminatórias da Eurocopa. A Noruega recebe o Chipre e a Escócia enfrenta a Geórgia, em casa.

Depois de primeiro tempo equilibrado, mas sem grandes chances, a Noruega abriu o placar aos 14 minutos do segundo tempo. Após cruzamento na área da Escócia, Haaland sofreu carga nas costas, caiu e o árbitro marcou pênalti. O atacante do Manchester City cobrou forte no canto direito do goleiro, que acertou o lado, mas não conseguiu fazer a defesa.

O gol movimentou o jogo e de um lado a Noruega pareceu se acomodar com o resultado, do outro a Escócia seguiu buscando o empate. Sem Haaland em campo, os donos da casa viram a Escócia chegar aos 42 minutos do segundo tempo. A defesa norueguesa bateu cabeça, Ostigard tocou para Lyndon Dykes, que desviou de bico e a bola entrou lentamente.

O golpe abalou a seleção da Noruega, que apenas dois minutos depois viu a Escócia chegar novamente. John McGinn recebeu cruzamento pela esquerda, tocou na área para Dykes, que ajeitou de primeira para Kenny McLean chegar batendo. O meia chutou com categoria, de primeira, no canto esquerdo do goleiro adversário e garantiu a virada. Com pouco tempo sobrando, os donos da casa não conseguiram uma reação.

Veja outros jogos deste sábado:

Lituânia 1 x 1 Bulgária

Luxemburgo 2 x 0 Liechtenstein

Azerbaijão 1 x 1 Estônia

Montenegro 0 x 0 Hungria