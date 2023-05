Com dois gols de Rodrygo, Real Madrid vence o Sevilla de virada no Campeonato Espanhol

Após sair atrás com gol de Rafa Mir, a equipe merengue virou a partida com dois golaços do brasileiro Rodrygo

Sem Vinícius Júnior em campo, o Real Madrid visitou o Sevilla neste sábado e venceu por 2 a 1, pela 37ª rodada do Campeonato Espanhol. Após sair atrás com gol de Rafa Mir, a equipe merengue virou a partida com dois golaços do brasileiro Rodrygo.

Com o resultado no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, o Real Madrid se manteve na vice-liderança de La Liga, com 77 pontos, quatro a mais que o Atlético de Madrid, terceiro colocado da tabela, que ainda jogará na rodada. Já o Sevilla caiu para o 10º lugar com 49 pontos e está fora da zona de classificação para competições europeias.

Saiba como foi a partida

Vini Jr. não foi o único desfalque do ataque do Real Madrid. Além dele, o técnico Carlo Ancelotti não teve à disposição Karim Benzema, Marco Asensio e Mariano Díaz. Portanto, escalou apenas Rodrygo como atacante e utilizou Dani Ceballos e Fede Valverde improvisados.

Ao ver as dificuldades do adversário em se acostumar com a nova formação, o Sevilla aproveitou para abrir o placar logo aos três minutos de jogo. Após bate e rebate na área, a bola sobrou para Rafa Mir chutar de primeira e balançar as redes dentro da área.

Os visitantes tiveram a chance de empatar aos 14 minutos, quando Lucas Vázquez cruzou e colocou Rodrygo na cara do gol. O atacante desperdiçou a chance com o gol vazio. Entretanto, Rodrygo se redimiu ao marcar um belo gol na cobrança de falta, aos 28 minutos.

Na segunda etapa, ambos técnicos promoveram substituições. Eduardo Camavinga e Álvaro Rodríguez entraram pelo Real, enquanto Suso e Jordán saíram do banco pelo Sevilla. A partida seguiu aberta, com chances para os dois lados.

Aos 23 minutos do segundo tempo, Toni Kross passou para Rodygo puxar contra-ataque. O atacante driblou a marcação e tocou rasteiro no canto do goleiro, virando a partida para o Real Madrid.

A partida esquentou na reta final e o lateral Marcos Acunha foi expulso aos 38 minutos. O argentino deu um carrinho sem bola em Ceballos e recebeu o cartão vermelho direto. Com um a mais, o time merengue controlou a partida e até teve chances de ampliar, mas parou no goleiro Bono.