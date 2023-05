Inter elimina Milan e volta à final da Champions League depois de 13 anos

A Inter de Milão confirmou a vaga na final da Liga dos Campeões 2022/2023 nesta terça-feira, 16, ao vencer novamente o Milan, por 1 a 0, com gol de Lautaro Martínez, no Giuseppe Meazza. Na ida, a equipe de Inzaghi já havia construído boa vantagem de 2 a 0. Assim, a Inter volta à decisão do torneio depois de 13 anos, quando conquistou seu último título.

Agora, o primeiro finalista aguarda seu oponente na grande final, que acontece no dia 10 de junho, na Turquia. O adversário sairá do duelo entre Manchester City e Real Madrid, que acontece nesta quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), no Ettihad Stadium, na Inglaterra. No jogo de ida, as equipes empataram por 1 a 1.

Com a temporada na reta final, os italianos ainda tem compromissos a cumprir pelo Campeonato Italiano. Ainda buscando vaga na próxima Liga dos Campeões, o Milan enfrenta a Sampdoria, no sábado, às 15h45, no San Siro. A Inter, por sua vez, encara o já campeão Napoli, no domingo, às 13 horas. Ambos os duelos são válidos pela 36ª rodada.

Como foi Inter x Milan, pela Champions League

O Milan, agora jogando com seu mando de campo, precisava reverter a desvantagem de 2 a 0 sofrida no jogo de ida. A partida, então, começou movimentada com o Milan buscando diminuir o prejuízo. Giroud, de cabeça, levou perigo, mas Darmian afastou. Aos 10, Brahim Díaz recebeu na área e teve espaço para finalizar no canto e viu Onana defender.

Quase que no lance seguinte Maignan trabalhou para evitar o gol de Barella. A arbitragem, porém, assinalou impedimento na jogada perigosa da Inter. Desfalque no jogo de ida, Rafael Leão retornou ao time e fez boa jogada aos 37, chutou cruzado e mandou perto do gol da Inter.

Na sequência, a equipe mandante respondeu com um cabeceio de Dzeko após cobrança de falta na área. Maignan rebateu e a zaga afastou. Antes do primeiro tempo terminar, a Inter perdeu Mkhitaryan, que fez um dos jogos na ida. Brozovic ocupou a vaga.

Diferentemente do que foi apresentado no primeiro tempo, as equipes voltaram do intervalo e fizeram um jogo menos intenso, sem muitas chances. A primeira oportunidade real do Milan foi aos 24, em desvio de Leão, que viu Onana fazer defesa tranquila. Quatro minutos depois, a Inter ampliou o agregado e marcou o primeiro gol do jogo. Lautaro recebeu de Lukaku na área e finalizou no canto de Maignan, encaixando a bola entre a trave e o goleiro. Lukaku assustou no fim, mas Maignan salvou.