Messi volta, Mbappé faz dois, e PSG goleia Ajaccio pelo Campeonato Francês

Após dias de polêmicas e um breve afastamento das atividades, Lionel Messi voltou a entrar em campo pelo Paris Saint Germain neste sábado, 13. Pela 35ª rodada da Ligue 1, o PSG goleou o Ajaccio por 5 a 0, no Parque dos Príncipes.

Sob vaias de alguns torcedores, o craque argentino passou em branco. Kyllian Mbappé marcou duas vezes, além de Fabián Ruiz, Achraf Hakimi e Youssouf (contra) que balançaram as redes. Com a vitória, o PSG abriu seis pontos de vantagem sobre o vice-líder Lens.

Dessa forma, o Paris Saint Germain pode ser campeão francês na próxima rodada, caso o Lens desperdiçe pontos contra o Lorient e o PSG vença o Auxerre, no próximo domingo, 21.

PSG x Ajaccio: o jogo

Ao contrário das expectativas, o Ajaccio foi quem teve as primeiras chances de gol da partida. Os visitantes chegaram ao ataque duas vezes em jogadas pelo alto, mas Donnarumma defendeu. O PSG abriu o placar aos 22 minutos, quando Fabián Ruiz recebeu passe na área, limpou a marcação e bateu de trivela na saída do goleiro.

Os donos da casa ampliaram aos 33 minutos. Messi lançou para Juan Bernat na esquerda e o lateral espanhol cruzou na área para Mbappé. O francês finalizou travado na marcação, o goleiro deu rebote e Hakimi aproveitou para empurrar a bola nas redes.

Na volta do intervalo, após confusão na área do Ajaccio, Mbappé ficou com a sobra e marcou o terceiro gol do PSG. Na sequência, aos nove minutos, Sergio Ramos fez lançamento para o ataque, a defesa tentou cortar e Mbappé acertou um belo chute de primeira no ângulo. Com os dois gols, o francês se tornou o artilheiro do Campeonato Francês.

Na reta final do jogo, Mohamed Youssouf marcou contra e ampliou a goleada do Paris Saint Germain para 5 a 0. Depois, Messi sofreu falta dura no ataque e Hakimi se irritou com os defensores do Ajaccio, o que gerou uma confusão generalizada. O lateral marroquino foi expulso e Thomas Mangani, do Ajaccio, também recebeu o cartão vermelho.