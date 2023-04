Cristiano Ronaldo quer Zidane como novo técnico do Al-Nassr, diz jornal

Astro português deseja reedição da parceria de sucesso dos tempos de Real Madrid e almeja chegada do treinador francês no clube

O Al-Nassr, da Arábia Saudita, demitiu o treinador Rudi Garcia na última semana e está em busca de um novo comandante para ocupar o cargo. De acordo com o jornal Marca, Cristiano Ronaldo deseja que Zinedine Zidane seja o seu próximo treinador.

Multicampeões pelo Real Madrid, Cristiano Ronaldo e Zidane formaram uma dupla de sucesso por três temporadas. Enquanto o atacante português era a grande estrela e artilheiro da equipe, o treinador francês montou uma das equipes mais fortes da história

Entre 2016 e 2018, o Real Madrid conquistou três Ligas dos Campeões seguidas, dois Campeonatos Espanhóis, duas Copas do Rei, duas Supercopas da Europa e dois Mundiais de Clubes. Sob o comando de Zidane, Cristiano Ronaldo quebrou diversos recordes de gols e foi eleito duas vezes o melhor jogador do mundo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Atualmente, Crisitano Ronaldo está atuando no futebol saudita e quer se reencontrar com o ex-treinador para vencer a competição nacional. O Al-Nassr ocupa a vice-liderança do Campeonato Saudita, três pontos atrás do Al-Ittihad que lidera o torneio com 56.

Zidane está livre no mercado desde 2021, quando deixou o Real Madrid na sua segunda passagem pelo clube. O nome do francês já foi especulado no comando de diversas equipes como Pais Saint-Germain, seleção francesa e, inclusive, seleção brasileira.

Tags