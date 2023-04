Barcelona acerta contratação de zagueiro da Seleção Espanhola

Enquanto caminha a passos largos para a conquista do Campeonato Espanhol, o Barcelona já planeja a próxima temporada. Apesar de Lionel Messi ser o principal alvo na janela de transferências, o zagueiro Iñigo Martínez deve ser a primeira contratação do clube.

Segundo o jornal Relevo, Iñigo Martínez assinou contrato com o Barcelona nesta quinta-feira e acertou sua ida ao time catalão na próxima temporada. O defensor pertence ao Athletic Bilbao, mas terá seu contrato encerrado em junho e irá se transferir sem custos.

Revelado pela Real Sociedad, o zagueiro trocou de time pelo rival do país basco e veste a camisa do Athletic Bilbao desde 2018. Aos 31 anos, Iñigo Martínez tem tido boas atuações no últimos anos e que renderam várias convocações para a seleção da Espanha.

Embora tenha ficado de fora da Copa do Mundo do Catar por lesão, o jogador foi lembrado na última data Fifa pelo novo treinador Luís de La Fuente. Iñigo Martínez foi titular na derrota contra a Escócia, por 2 a 0, pelas Eliminatórias para a Eurocopa.

A nova contratação chega como um pedido do técnico Xavi à diretoria por um zagueiro canhoto com boa saída de bola. Nesta temporada, o Barcelona tem sofrido desfalques por lesão na defesa e já chegou a improvisar o lateral Marcos Alonso no setor.

Eliminado da Liga dos Campeões, Liga Europa e Copa do Rei, o Barcelona foca suas forças na reta final de La Liga. A equipe catalã lidera o Campeonato Espanhol com 72 pontos, 13 acima do vice-líder Real Madrid, e encara o Getafe na próxima rodada, neste domingo.

