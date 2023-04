Lukaku é vítima de racismo por torcedores da Juventus; clube e liga italiana se posicionam

O atacante belga sofreu os ataques nesta terça-feira, 4, no empate em 1 a 1 entre as duas equipes, pelo semifinal da Copa da Itália

O atacante Lukaku, da Inter de Milão, foi vítima de racismo por parte dos torcedores da Juventus na última terça-feira, em jogo válido pela semifinal da Copa da Itália. Nesta quarta, o clube e a liga se posicionaram sobre o ato lamentável e disseram estar colaborando para encontrar os responsáveis.

No empate em 1 a 1, em Turim, alguns indivíduos imitaram um macaco e xingaram o jogador. Lukaku, aliás, foi quem decretou o empate, ao marcar de pênalti nos acréscimos do segundo tempo.

"A Juventus, como sempre, está colaborando com a polícia para identificar os responsáveis ​​pelos gestos e gritos racistas ocorridos na noite passada", publicou a equipe,

"A Serie A condena firmemente qualquer episódio de racismo e qualquer forma de discriminação. Alguns personagens presentes nas arquibancadas não podem estragar o espetáculo do futebol e não representam o pensamento de todos os torcedores e entusiastas do estádio, que felizmente compartilham os valores mais altos do esporte", completou a liga italiana.

Inter de Milão e Juventus farão o jogo de volta apenas no dia 26 de abril. O jogo está marcado para iniciar às 16 horas (de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão. Caso o placar permaneça igualado, a decisão irá para a prorrogação e, se necessário, aos pênaltis.

A outra semifinal está sendo decidida entre Cremonese e Fiorentina.

