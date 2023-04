Chelsea é derrotado pelo Aston Villa e perde sequência invicta no Inglês

Com o resultado, os donos da casa, que não perdiam há 3 jogos, se mantiveram com 38 pontos e caíram para a 11ª colocação do Inglês

Neste sábado, o Chelsea perdeu para o Aston Villa por 2 a 0, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Inglês. Os gols do jogo ocorrido em Stamford Bridge foram marcados por Ollie Watkins e John McGinn.

Com o resultado, os donos da casa, que não perdiam há 3 jogos, se mantiveram com 38 pontos e caíram para a 11ª colocação do Inglês. Do outro lado, o Aston Villa chegou à quinta partida de invenciblidade e pulou para a nona posição da competição, com 41 pontos.

As duas equipes voltam a campo nesta terça-feira, em compromissos atrasados da Premier League. Às 15h45 (de Brasília), o Aston Villa visita o Leicester, no King Power Stadium, pela 7ª rodada do Inglês. Já o Chelsea enfrenta o Liverpool em Stamford Bridge, às 16h, pela 8ª rodada do torneio.

O Jogo

Aos 5 minutos do primeiro tempo, Emiliano Martínez fez passe arriscado para Kamara, que perdeu a bola para Mudryk. O ucraniano roubou a bola na entrada da área e chutou, exigindo que o arqueiro campeão do mundo com a Argentina fizesse uma grande defesa.

O Aston Villa respondeu aos 16. Buendía passou para John McGinn, que mandou no travessão. Um minuto depois, Ollie Watkins recebeu em profundidade e encobriu Kepa, goleiro do Chelsea, abrindo o placar para os visitantes.

Depois do gol, o Chelsea se lançou ao ataque para empatar a partida. Aos 20 minutos, João Félix fez bela jogada individual e chutou rasteiro, exigindo outra bela defesa de "Dibu" Martínez. Aos 34, Ben Chilwell recebeu bola no alto e mandou na trave.

Já nos acréscimos, Enzo Fernández cruzou para Chilwell, que marcou. O juiz, contudo, viu falta de ataque no lance e os comandados de Graham Potter saíram para o vestiário em desvantagem.

No segundo tempo, o Chelsea manteve a pressão, mas pecou na hora de finalizar as jogadas. Aos 10 minutos, quem marcou foi o Aston Villa. Jacob Ramsey rolou para McGinn mandar belo chute e ampliar a vantagem dos visitantes.

Após o gol, apesar de construírem lances perigosos, os donos da casa não conseguiram marcar. Ao todo, foram 27 finalizações do Chelsea, sendo apenas 8 delas no alvo. Dessa forma, a partida acabou em 2 a 0 para o Aston Villa.

Confira outros resultados da 29ª rodada do Campeonato Inglês

Manchester City 4 x 1 Liverpool

Bournemouth 2 x 1 Fulham

Nottingham Forest 1 x 1 Wolverhampton

Crystal Palace 2 x 1 Leicester

Arsenal 4 x 1 Leeds

Brighton 3 x 3 Brentford

Domingo, 10h (de Brasília) – West Ham x Southampton

Domingo, 12h30 – Newcastle x Manchester United

Segunda, 16h – Everton x Tottenham