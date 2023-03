Rivaldo elogia currículo de Ancelotti, mas prefere técnico brasileiro na seleção

Com 63 anos, Ancelotti é um técnico e ex-jogador com passagens vitoriosas por alguns dos principais clubes do mundo

Carlo Ancelotti é o nome mais ventilado para assumir o comando da seleção brasileira, apesar do treinador italiano ainda ter contrato com o Real Madrid até 2024. Campeão do mundo em 2002, Rivaldo elogiou o currículo de Ancelotti, mas revelou que ainda prefere um técnico brasileiro no comando para "manter a tradição".

“Quando se trata de Seleção Brasileira, pela tradição, na minha opinião, tinha que ser um treinador brasileiro. Não sou contra estrangeiros, fazem, claro, um excelente trabalho. Para a gente, é ótimo ser campeão e esperamos muito por isso, mas tínhamos que manter a tradição”, disse Rivaldo à Betfair.

Com 63 anos, Ancelotti é um técnico e ex-jogador com passagens vitoriosas por alguns dos principais clubes do mundo, como Real Madrid, AC Milan, Chelsea, Bayern e PSG. O italiano é o treinador mais vencedor na história da Champions League, com quatro conquistas (duas pelo Milan e duas pelo Real Madrid).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O Ancelotti tem uma história mundial. Em termos de clubes, já foi meu treinador no Milan e é um grande campeão, conseguiu sucesso por onde passou. É um currículo muito forte, por isso essa grande expectativa dele vir”, acrescentou Rivaldo.

Além disso, o italiano é uma das oito pessoas no mundo que venceram a Liga dos Campeões como jogador e também como técnico. Atualmente, ele comanda o time do Real Madrid de Vini Jr., Rodrygo e Militão, jogadores constantemente convocados para a Seleção e esperados no próximo ciclo de Copa do Mundo.

Tags