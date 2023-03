"Messi sabe que tem as portas abertas no Barcelona", diz presidente

Eleito sete vezes o melhor jogador do mundo, Lionel Messi tem o futuro indefinido. Isso porque o craque argentino está em fim de contrato com o Paris Saint-Germain e clubes de diferentes continentes lutam por contratá-lo.

Entretanto, há um possível destino que é familiar para Messi: o retorno ao Barcelona. Na última quarta-feira, 22, o presidente do clube espanhol, Joan Laporta, declarou que Lionel Messi "sabe que tem as portas abertas" caso queira voltar ao Barça.

"O legado que encontrei ao assumir a presidência não era nada bom e tive de tomar uma decisão com a qual não estou satisfeito. Tenho de encontrar uma maneira de melhorar a relação atual do Messi com o Barcelona. Vamos ver, mas ele sabe que tem as portas do Barça abertas", declarou Laporta ao canal “The business and money behind sports”.

Em julho de 2021, Messi deixou o Barcelona em meio à uma crise economica que vivia o clube catalão. Para se adequar ao teto de gastos estabelecido pelo fair play financeiro de La Liga, o Barça tentou reduzir o salário da argentino, mas não foi o suficiente para manter o jogador. Messi se transferiu ao Paris Saint-Germain sem custos.

Pelo clube francês, Lionel Messi já marcou 29 gols e conquistou o Campeonato Francês na última temporada. O contrato do jogador se encerra em junho de 2023 e as conversas com o PSG para renovar o vínculo não são promissoras.

"Messi é o melhor jogador da história. Ele foi o jogador mais importante da história do Barça. Tenho que ter muito cuidado com o que digo. Messi é um jogador do PSG e tenho que ter respeito... Leo sabe que temos isso em nossos corações. Faz parte do nosso escudo", acrescentou o presidente Laporta.

O Al-Hilal, da Arábia Saudita, e o Inter Miami, dos Estados Unidos, são clubes interessados em contar com o campeão mundial na próxima temporada.

