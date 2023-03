Cristiano Ronaldo exalta novo técnico de Portugal: "Ambiente está muito bom"

Nesta quarta-feira, 22, antes de confronto contra Liechtenstein pelas eliminatórias da Eurocopa 2024, Cristiano Ronaldo comentou sobre a mudança no comando da seleção portuguesa. O espanhol Roberto Martínez assumiu em janeiro deste ano, após saída de Fernando Santos.

"Aquilo que tem acontecido tem sido muito positivo. O que eu noto é que os jogadores estão muito felizes, o ambiente está muito bom. Como disse anteriormente, é um capítulo diferente para todos nós, jogadores, estafe e mesmo o próprio país. As energias são boas, as energias são positivas e isso é o mais importante. Temos um ar fresco agora, com mentalidades diferentes, com ideias diferentes e isso é muito bom, isso se nota muito", disse Cristiano.

Questionado sobre o estilo de jogo espanhol e se ele pode beneficiar a seleção, o jogador do Al-Nassr disse aprovar uma eventual mudança tática. Cristiano jogou por nove anos no Real Madrid e foi foi eleito melhor do mundo quatro vezes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"É uma cultura que me identifico bastante, porque joguei lá muitos anos. Referente ao 'mister', como falei antes, é uma energia diferente, uma áurea diferente, um capítulo diferente. E, na vida, por vezes, é bom haver uma mudança e tenha certeza que essa mudança vai ser positiva tanto para nós, quanto para Portugal, porque é um técnico com uma mentalidade diferente, uma experiência diferente e nós, jogadores, já sentimos isso", acrescentou.

O técnico Roberto Martínez fará sua estreia no comando de Portugal contra Liechtenstein, nesta quinta-feira, 23, às 16h45min (de Brasília), no Estádio José Alvalade, pela primeira partida das eliminatórias da Eurocopa 2024. Campeões em 2016, os portugueses buscam o bi.

Tags