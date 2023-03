Buffon relembra passagem pelo PSG e afirma: "Faltava vontade de lutar"

No futebol francês, o goleiro disputou 25 partidas, foi campeão da Ligue 1 e Supertaça da França

O histórico goleiro italiano de 45 anos, Gianluiggi Buffon, falou sobre sua passagem pelo Paris Saint-Germain na temporada 2018/19 nesta quarta-feira, 22, e explicou que faltava ao ambiente do time francês a "vontade de lutar" e comparou com a ex-equipe Juventus.

"No ambiente (do PSG) faltava a atitude que tinha a Juventus, essa vontade de lutar como qualquer Chiellini (zagueiro do Juve)", declarou Buffon em entrevista ao canal Bobo TV.

Após 17 anos defendendo a camisa alvinegra da Juventus, Buffon decidiu deixar a Velha Senhora rumo ao PSG em 2018, que contava com Neymar e Mbappé. No futebol francês, o goleiro disputou 25 partidas, foi campeão da Ligue 1 e Supertaça da França.

"Foi a melhor experiência da minha vida, ali me senti um homem livre. Depois de um tempo eu já falava francês, conversava com as pessoas na rua, visitava museus... E aí tive a sensação de estar em um time muito forte, havia uma qualidade incrível nos treinos", disse Buffon.

Apesar dos títulos conquistados naquela temporada, o Paris Saint Germain foi precocemente eliminado da Liga dos Campeões. Após derrotar o Manchester United fora de casa, pelo jogo de ida das oitavas de final, o PSG levou a virada no Parque dos Príncipes.

"Eu estava convencido de que poderíamos ganhar a Liga dos Campeões, fomos superiores a todos. Fomos a Manchester jogar a ida das oitavas e dominamos. Depois, na volta, fomos eliminados e essa segue sendo a maior decepção da minha carreira até hoje", declarou.

