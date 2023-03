Alemão Mesut Ozil anuncia aposentadoria do futebol aos 34 anos

Mesut Ozil divulgou nota nas redes sociais nesta quarta-feira, 22, anunciando a aposentadoria do futebol aos 34 anos de idade. Campeão do mundo com a Alemanha, o meia estava atuando no futebol da Turquia desde 2021.

"Depois de muita consideração, anunciou a minha aposentadoria do futebol profissional. Tive o privilégio de ser futebolista durante quase 17 anos, mas as últimas semanas e os últimos meses tornaram óbvio que está na hora de sair de cena", escreveu Ozil, que fez apenas sete jogos na última temporada pelo Basaksehir.

Thank you pic.twitter.com/Aqr4pB5SI2
March 22, 2023

Filho de pais turcos, Ozil nasceu em Gelsenkirchen, na Alemanha, e começou a carreira como jogador de futebol nas categorias de base do Westfalia 04. Em julho de 2006, estreou profissionalmente pelo Schalke 04, onde jogaria até 2008.

Em seguida, Ozil assinou pelo Werder Bremen, deu 54 assistências e marcou 16 gols em 108 partidas, números que o fariam ser convocado para a Copa do Mundo de 2010 pelo técnico Joachim Low. Após a disputa do Mundial, o jogador chamou a atenção de José Mourinho, que o contratou para o elenco estrelado do Real Madrid.

Vestindo a camisa da equipe espanhola, Mesut Ozil foi líder de assistências, conquistou a titularidade do Real Madrid e venceu a La Liga e Supercopa da Espanha. Ao todo, o meia deu 81 passes para gol e marcou 27 vezes em 159 partidas. Depois de três anos, Ozil foi vendido ao Arsenal, da Inglaterra, por 50 milhões de euros.

Sob o comando de Arsene Wenger, o alemão foi contratado como grande estrela da equipe e fez parte das conquistas do tetracampeonato da Taça da Inglaterra. Em sete temporadas e meia no time londrino, Ozil deu 44 assistências e fez 44 gols.

Na Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil, a Alemanha foi campeão ao vencer a Argentina na final, no Maracanã. No Mundial seguinte, na Rússia em 2018, a seleção alemã foi eliminada precocemente e Ozil anunciou a aposentadoria pela Alemanha.

A partir deste ano, o nível técnico e físico de Ozil começou a cair. As lesões atrapalharam o jogador a ter sequência no Arsenal e os números do meia não se comparavam ao auge da carreira. Com as trocas de técnico, perdeu ainda mais espaço na equipe inglesa e se transferiu ao Fenerbahce, da Turquia, em janeiro de 2021.

Em seu clube de coração, Ozil atuou em 37 jogos, marcou nove gols e deu três assistências. Entretanto, o jogador chegou a ser afastado e teve seu contrato rescindido ao fim da temporada seguinte. Em 2022, o meia assinou pelo Basaksehir, onde não teve muito brilho e entrou em campo apenas sete vezes.

