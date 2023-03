Clássico de Roma quase acaba em agressão entre Mourinho e presidente da Lazio

As confusões teriam se iniciado com as expulsões no fim de jogo de Bryan Cristante e Adam Marusic

A Lazio venceu a Roma no clássico da capital italiana no último domingo, 19, por 1 a 0, e assumiu a vice-liderança na 27ª rodada da Serie A. No total, três jogadores foram expulsos na partida e a confusão se estendeu para os vestiários após o apito final.

De acordo com o jornal Gazzetta dello Sport, o técnico da Roma, José Mourinho, e o presidente da Lazio, Claudio Lotito, tiveram que ser separados depois de uma discussão para evitar uma troca de agressões físicas. Vale ressaltar que Mourinho estava cumprindo suspensão na partida e não comandou sua equipe à beira do campo.

As confusões teriam se iniciado com as expulsões no fim de jogo de Bryan Cristante e Adam Marusic. Na sequência, Gianluca Mancini, zagueiro da Roma, não gostou da comemoração efusiva de Alessio Romagnoli, da Lazio, após a confirmação da vitória.

Os jogadores entraram em confronto e tiveram que ser separados pelas pessoas que estavam no vestiário, incluindo o presidente da Lazio. Neste momento, Mourinho estaria andando em direção aos jogadores da Roma para uma conversa pós-jogo e cruzou o caminho do dirigente rival.

Segundo o jornal italiano, Mourinho teria perguntado a Claudio Lotito "O que está olhando?" e recebeu a resposta "Eu sou o presidente da Lazio e, você, quem é? Está na minha casa, você nem deveria estar aqui". A partir dessa discussão, os dois foram separados pelo diretor da Roma, Tiago Pinto, para evitar uma possível agressão.

A derrota manteve a Roma fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões e estacionou a equipe na quinta posição do Campeonato Italiano, com 47 pontos. Já a Lazio ultrapassou a Inter e assumiu a segunda colocação, com 52 pontos somados.

